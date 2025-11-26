Rodrigo Paz: “Los prorrogados se han ido y el Ministerio de Justicia ha muerto”

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, se pronunció sobre una serie de cambios institucionales realizados en sus primeras tres semanas de gestión, destacando la decisión judicial que cesa de manera inmediata a los cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

En un discurso, el mandatario utilizó frases categóricas para simbolizar el fin de una era en el sistema judicial y de persecución política en el país.

"El Ministerio de Justicia ha muerto. Los prorrogados se han ido y hoy se termina con la Procuraduría, tres símbolos de la injusticia y la persecución", afirmó.

El mandatario enfatizó que estas acciones apuntan a desmantelar lo que calificó como "tres símbolos de la injusticia" y "tres instancias de persecución" que, a su juicio, estaban al servicio de intereses y poderes, y no de la población.

En menos de tres semanas desde que asumió la presidencia, el Gobierno de Rodrigo Paz impulsó importantes reestructuraciones institucionales. Entre ellas:

Cese de Magistrados del TCP: Se logró la salida de los magistrados prorrogados, a quienes el presidente instó a ser reemplazados por un Tribunal Constitucional que "tendrá que reorganizarse, fortalecerse y generar los procesos para su modernización y al servicio del pueblo". Eliminación del Ministerio de Justicia: Esta cartera fue reemplazada por el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos. El presidente fue enfático al declarar: "Está muerto el Ministerio de la Justicia, adiós a los prorrogados, murió este modelo de la Procuraduría de la persecución". Posesión de Nuevo Contralor: Se concretó la posesión de un nuevo Contralor General del Estado, sumándose a la serie de cambios que, según el mandatario, buscan transformar el aparato estatal.

El presidente Paz concluyó su intervención asegurando que se están realizando los cambios comprometidos para lograr un "Estado que esté al servicio de la población y no la población al servicio del Estado".

