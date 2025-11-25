Sala Constitucional de Potosí cesa a magistrados prorrogados del TCP

Los cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fueron cesados de manera inmediata en sus funciones, por determinación de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

La resolución también ordena la suspensión del pago de sus salarios y dispone custodia inmediata para que los magistrados abandonen sus oficinas.

Previamente, los magistrados del TCP habían aprobado el Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025-O, en el que establecían que su mandato concluiría diez días después de emitido dicho fallo. Sin embargo, la audiencia desarrollada en Potosí determinó su cese inmediato, desconociendo la autoprórroga que pretendía extender su permanencia en el cargo.

Noticia en desarrollo...

