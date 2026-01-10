TEMAS DE HOY:
Nacionales

Cargas en riesgo y choferes sin viáticos: El drama humano tras el cerco de la COB

Choferes denuncian falta de condiciones básicas y temen la pérdida total de sus mercancías.

Ximena Rodriguez

10/01/2026 13:24

Cientos de transportistas permanecen atrapados en Yapacaní tras el cuarto intermedio del pasado viernes que duró una hora y que aún así dejó varados a cientos de ellos en la ruta. La movilización impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) ha paralizado el tránsito, dejando a los conductores en una situación de vulnerabilidad extrema.

La falta de viáticos y servicios básicos como baños o duchas está minando la resistencia de quienes custodian las unidades. Los trabajadores denuncian que la humedad y las lluvias recientes amenazan con arruinar cargamentos críticos, como azúcar y soya, destinados a la exportación.

“Tengo carga de aceite crudo para enviar a La Paz”, indica uno de los transportistas mientras manifiesta que hay incertidumbre sobre la duración de la medida de presión. La desesperación crece entre los choferes, quienes ven cómo el clima y la falta de recursos económicos agotan sus últimas posibilidades de salvar la mercadería.

 

