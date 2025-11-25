Tres nuevos viceministros asumen funciones en la Cancillería

Las nuevas autoridades asumieron el compromiso de fortalecer la política exterior, modernizar la gestión consular y recuperar la presencia internacional de Bolivia.
25/11/2025 20:37
La Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia posesionó este lunes a tres nuevos viceministros, en un acto oficial encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Hugo Aramayo Carrasco.
Mediante resoluciones supremas, el Gobierno designó a:
Carlos Paz Ide, viceministro de Relaciones Exteriores
Rodrigo Arce Vaidian, viceministro de Comercio Exterior e Integración
Héctor Francisco Huanca Gutiérrez, viceministro de Gestión Consular e Institucional
Tras el juramento, el nuevo viceministro Carlos Paz ofreció un discurso, destacando que la función pública “no es un privilegio, sino una obligación moral con el país”, y comprometió acciones para fortalecer la política exterior, promover una diplomacia económica moderna y mejorar la institucionalidad del ministerio.
Paz señaló que la Cancillería enfrenta desafíos importantes, entre ellos deudas con organismos internacionales, limitaciones de participación en espacios multilaterales y la necesidad de modernizar la gestión consular. Afirmó que estas dificultades serán afrontadas “con disciplina, coordinación y sentido estratégico”.
Por su parte, el canciller Aramayo enfatizó que Bolivia debe recuperar la seriedad y coherencia de su política exterior. También remarcó que la labor diplomática debe basarse en transparencia, eficiencia y estricto apego a la ley.
