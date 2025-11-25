Pareja promete una “etapa de cambio” en la Brigada Cruceña

Tras asumir la presidencia de la Brigada Parlamentaria Cruceña, el senador de Unidad, Fernando Pareja, anunció una “etapa de cambio” en la representación parlamentaria del departamento. Aseguró que la elección realizada este martes mostró un clima de “madurez política” entre las fuerzas que integran la Brigada.

“La Brigada Parlamentaria va a estar abierta para la gente; vamos a trabajar de cara al pueblo para brindarle mejores condiciones”, afirmó en contacto con Red Uno.

Pareja informó que este miércoles se realizará un levantamiento técnico para evaluar los daños estructurales del edificio de la Brigada, cuya infraestructura presenta un notable deterioro. Con ese diagnóstico, indicó, gestionarán los recursos necesarios para encarar su refacción.

“Esta semana tendremos sesión en La Paz y vamos a revisar todos los mecanismos para dar condiciones a nuestros parlamentarios y atender a la población como corresponde”, señaló.

Añadió que el edificio icónico ubicado en la plaza principal, junto a la Catedral, “será reconstruido”, aunque remarcó que los recursos deberán obtenerse “tocando puertas”, debido a la falta de presupuesto asignado para ese fin.

La nueva directiva de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, para la gestión 2025-2026, quedó conformada por Fernando Pareja Saucedo (Unidad), como presidente; Mónica Fernández Rivero (PDC), vicepresidenta; David Antonio Montaño Iriarte (APB-Súmate), primer secretario; Xiomara Ramírez Gonzáles (Libre), segunda secretaria, y Margarita Mendoza Chavarría (PDC), tercera secretaria.

