“Querían darle Bs 150 para que no lo denuncie”: ciclista relata la violenta agresión de un conductor

Un joven ciclista fue brutalmente agredido por el conductor de una vagoneta el pasado sábado a las 14:00, en inmediaciones del centro cruceño. Las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales, muestran al agresor descendiendo de su vehículo y golpeando sin mediar palabra a Abner Fernández, quien trabajaba realizando envíos en bicicleta.

Según el testimonio del afectado, el conductor le cerró el paso de manera abrupta, lo que originó un reclamo verbal. Sin embargo, la reacción del iracundo conductor fue desproporcionada. “Él se bajó prepotente, me empujó de la bici y empezó a golpearme directo al pecho y luego varias veces en la cara”, relató Abner en contacto con El Mañanero.

La agresión continuó incluso cuando transeúntes se acercaron al lugar. El ciclista intentó impedir que el agresor huyera, pero este subió a su vehículo y lo arrastró varios metros.

“Intenté agarrar la puerta y me arrastró con su auto”, añadió la víctima.

Intento de negociación en una comisaría

La madre del joven, Ruth Gabriel, denunció que tras la agresión hubo un intento de negociar para evitar la denuncia formal.

“Cuando llegué, no estaban en la EPI, sino detrás del Tahuichi. Ahí ya estaban conversando con el padre del agresor. Querían darle 150 bolivianos para que no haga nada”, afirmó indignada.

Gabriel asegura que el monto ofrecido luego subió a 250 bolivianos.

“Yo dije: no se puede arreglar así. Mi hijo fue brutalmente golpeado y arrastrado. No es ‘te pego y te doy plata’. La policía ni siquiera recabó los datos del agresor”, reclamó.

Según la madre, la única información proporcionada por la Felcc fue el nombre del propietario del vehículo y la placa: 1129 UIN. Sin embargo, el proceso no avanza debido a que aún no se ha identificado plenamente al responsable.

La denuncia no avanza

Abner confirmó que ya presentó una denuncia, pero que esta se encuentra estancada. “Me piden el nombre del agresor y no lo tengo. Solo sé dónde vivía, a una cuadra del lugar, pero cuando llegó la policía ya se había fugado”, explicó.

La familia asegura que este tipo de hechos no pueden quedar impunes. “Hoy fue mi hijo, mañana puede ser otra persona. ¿Qué hubiera pasado si lo pisaba? ¿La policía quiere que ocurra una desgracia para actuar?”, cuestionó la madre.

Estado de salud del ciclista

Abner reportó fuertes dolores de cabeza y ardor ocular tras la golpiza. “No podía dormir y me hice una tomografía”, comentó, expresando su preocupación por las secuelas físicas.

Mientras la familia continúa buscando que el caso avance, piden que las autoridades identifiquen y detengan al conductor, a quien califican como un peligro para la ciudadanía por su evidente falta de control y violencia.

