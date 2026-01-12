El último adiós a Yuvinca: Lágrimas, flores y un clamor unánime por justicia

El municipio de La Guardia se encuentra sumido en una profunda consternación tras el hallazgo sin vida de la pequeña Yuvinca, de tan solo 8 años, quien fue encontrada en una zona de matorrales con signos de extrema violencia. El cuerpo fue localizado a solo 500 metros del punto donde fue raptada, lo que ha generado una ola de indignación en la comunidad.

Un informe forense que estremece

El fiscal asignado al caso, Rolando Díaz, brindó detalles escalofriantes sobre el peritaje forense realizado a la menor. Según la autoridad, Yuvinca fue víctima de múltiples vejámenes antes de morir.

Agresión sexual: La forense confirmó que la niña sufrió agresión sexual tanto vaginal como anal.

Violencia física: La menor presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

Causa de la muerte: El fiscal informó que la pequeña fue finalmente asfixiada con un cinturón en el cuello.

"Era un angelito lleno de esperanza"

Durante el entierro, allegados a la familia describieron a Yuvinca como una niña visionaria, alegre y muy solidaria. "Era un angelito el cual nos han quitado y nos rompe el corazón", expresó entre lágrimas un allegado, quien recordó cómo sus compañeritas de escuela han quedado devastadas por la noticia.

Exigencia de justicia y celeridad

Mientras la familia y la sociedad cruceña despiden los restos de la menor, la defensa legal de los familiares ha pedido encarecidamente que el hecho no quede en la impunidad. "Pedimos a la autoridad celeridad y la debida diligencia, ya que se trata de una menor de edad", señaló la defensa, instando al Ministerio Público a esclarecer el caso de manera urgente.

Actualmente, la Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para identificar al autor o autores del crimen, mientras el proceso se mantiene en etapa investigativa bajo estricto control jurisdiccional.

