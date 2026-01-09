Una compañera de colegio vio cómo se llevaban a la niña desaparecida en La Guardia

La familia de Yuvinca, niña desaparecida desde el 6 de enero en el municipio de La Guardia, vive momentos de angustia y desesperación, mientras continúan los operativos de búsqueda y las investigaciones a cargo de la Policía y el Ministerio Público.

En entrevista con El Mañanero, la abogada María Esther Huaristy, responsable de Género y Asuntos Generales del Municipio de La Guardia, informó que una compañera de colegio de la menor se convirtió en un testigo clave del caso.

“La Fiscalía nos ha requerido una testigo clave que es el de una compañerita del colegio, quien se encontró con la niña el día 6 de enero y vio cómo se la llevaron”, señaló.

Según la funcionaria, la testigo aportó datos importantes sobre el hecho, así como características del sujeto involucrado. “Se han recabado características del señor y también otras informaciones brindadas por familiares de la menor”, explicó Huaristy.

Testigos del barrio indicaron que un motorizado blanco sospechoso merodeaba la zona días antes de la desaparición y que también fue visto el día del hecho. Sin embargo, hasta el momento no se logró identificar plenamente la movilidad.

“Por ahora no hay una persona ni un vehículo plenamente identificado”, afirmó.

La abogada precisó que el relato de la menor testigo describe una movilidad distinta a la inicialmente mencionada. “Ella habla de un miniván, parecido a una ambulancia, y esos datos deben ser recabados y verificados por la Policía”, sostuvo.

Debido a las circunstancias del caso, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de trata y tráfico de personas.

El hecho ocurrió en un barrio nuevo, con escasa población y numerosos lotes baldíos, lo que ha dificultado los rastrillajes.

Huaristy confirmó que los operativos de búsqueda continuarán. “Se va a seguir rastrillando. No tengo información si será en otras zonas, pero los trabajos van a continuar”, aseguró.

