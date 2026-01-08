“Le taparon la boca y la subieron por la fuerza”: Familia relata el rapto de una niña en La Guardia

Visiblemente afectadas, las primas de una niña de ocho años, desaparecida desde el 6 de enero en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, relataron los momentos de angustia que atraviesa la familia tras perder todo rastro de la menor.

Según contaron en una entrevista en el programa El Mañanero, la niña no acostumbraba a salir sola. “Mi tía siempre la acompañaba, pero ese día se confió porque la vio llegar hasta la esquina. Pensó que iba a llegar”, relató Delía Cerón, una de las primas.

Explicaron que la menor se dirigía a la vivienda de una prima, ubicada a una cuadra y media. Incluso, la madre intentó confirmar su llegada por teléfono. “Mi hermana no respondió porque tenía una bebé pequeña. Pensaron que la niña ya había llegado, pero nunca apareció”, señalaron.

La familia inició la búsqueda inmediata, consultando a vecinos y recorriendo el barrio. Horas después, una compañera de la niña dio un testimonio sobre lo ocurrido. “Ella dijo que vio cómo un auto blanco paró y se la llevaron”, indicó Delía Cerón.

“La obligaron a soltar un palo que llevaba, le taparon la boca con un trapo blanco y la subieron por la fuerza a la vagoneta”, detallaron las primas.

Indicaron que la menor que presenció el hecho quedó profundamente afectada. “Está muy asustada, no quiere comer y está traumada. Recién pudo volver a contar lo que vio”, señalaron.

Los familiares descartaron que exista algún conflicto personal o deuda que motive el hecho. “No tenemos problemas con nadie, por eso esto nos duele más”, expresó Maura Cerón. No obstante, manifestaron su preocupación por la inseguridad del barrio, la falta de iluminación y la presencia de viviendas abandonadas en la zona.

“Pedimos a la Policía que investigue más, que revise cámaras y que no se queden solo en el lugar donde desapareció. Mi prima tiene ocho años, solo queremos encontrarla”, suplicaron.

La familia hizo un llamado a la población cruceña para colaborar con cualquier información. “Si alguien la ha visto o sabe algo, por favor que avise. No vamos a descansar hasta encontrarla”, afirmaron.

La Policía continúa con los operativos de búsqueda en La Guardia, con apoyo de bomberos y unidades caninas, mientras la familia mantiene la esperanza de hallar a la menor.

