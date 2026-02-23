Trabajadores en salud dan cuarto intermedio hasta el miércoles y advierten paro de 48 horas

Los trabajadores en salud determinaron ingresar en un cuarto intermedio hasta el miércoles, tras sostener una reunión en la Defensoría del Pueblo, donde se abordó la falta de pago de salarios por parte del municipio.

El dirigente del sector, Robert Hurtado, informó que el paro anunciado para este martes quedó suspendido momentáneamente a pedido de la Defensora del Pueblo, quien convocó al diálogo entre las partes.

“Queremos decirle a la población que hemos considerado esperar martes y miércoles, no vamos a ingresar en paro, vamos a dar un cuarto intermedio, porque así nos lo pidió la Defensora del Pueblo, al cual le agradecemos su convocatoria”, manifestó Hurtado.

Sin embargo, el dirigente fue enfático en señalar que, si hasta las 15:00 del miércoles no se efectiviza la cancelación de salarios, el sector ingresará en un paro de 48 horas el jueves y viernes por incumplimiento de deberes, recordando que los pagos deben realizarse hasta el día 10 de cada mes.

Asimismo, aclaró que, en caso de concretarse la medida de presión, la suspensión alcanzará únicamente a la consulta externa. La atención en hospitales continuará con normalidad en las áreas de emergencia, internación, quirófano y alimentación, aplicando además un plan de contingencia para garantizar la atención a los pacientes más críticos.

Los trabajadores responsabilizan a las autoridades municipales por la falta de cumplimiento en el pago de sueldos y reiteraron que la medida busca exigir el respeto a sus derechos laborales sin afectar los servicios esenciales de salud.

De no existir una solución hasta el miércoles por la tarde, el paro de 48 horas se hará efectivo a partir del jueves, según confirmó el dirigente del sector.

