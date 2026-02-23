Las clases podrán ser virtuales ante el incremento de casos de chikungunya

El director departamental de Educación en Santa Cruz, Nelson Alcocer, informó que los directores distritales están autorizados a cambiar la modalidad de clases presenciales a virtuales en las unidades educativas donde más del 50% de los estudiantes esté afectado por chikungunya.

Alcocer explicó que esta determinación busca frenar la propagación de la enfermedad y resguardar la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo, en el marco del incremento de casos registrados en el departamento.

“Hemos aclarado a los directores de unidades educativas son autoridades que pueden tomar decisiones ante cualquier circunstancia, en este sentido están autorizados para hacer un cambio de modalidad en unidades educativas que tengan un 50% de estudiantes con chikungunya”, explicó Alcocer.

La autoridad dijo que, en los últimos días, dos unidades educativas adoptaron la modalidad virtual por un día.

Asimismo, reiteró el llamado a los padres de familia a no enviar a clases a los estudiantes que presenten síntomas y a reportar oportunamente los casos sospechosos.

“Tenemos casos positivos en niños, adolescentes, incluso maestros, en una unidad educativa que tiene un curso de 25 estudiantes, 15 dieron positivos y el aula quedó reducido a 10, la maestra hizo un cambio de modalidad para no perjudicar el avance pedagógico”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play