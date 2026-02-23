Gobierno mexicano revela cómo fue el operativo contra “El Mencho”

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer los detalles del operativo militar que derivó en la neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras una serie de acciones coordinadas de inteligencia y despliegue táctico en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el titular de la Sedena, el 20 de febrero trabajos de inteligencia militar permitieron ubicar a un colaborador cercano vinculado con una pareja sentimental del líder criminal, quien fue seguido hasta un complejo de cabañas en el poblado de Tapalpa. Al confirmarse su presencia en el inmueble, al día siguiente se inició la planeación operativa.

El mando explicó que, conforme a la doctrina militar, el personal que ejecuta la misión es quien la diseña. En este caso, participaron Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El dispositivo incluyó un componente terrestre, apoyo aeromóvil con seis helicópteros y cobertura aérea de la Fuerza Aérea Mexicana.

La madrugada del 22 de febrero, tras corroborarse la ubicación del objetivo, se desplegó la fuerza terrestre para establecer un cerco y ejecutar órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada. Durante la intervención, el grupo armado que resguardaba al líder criminal abrió fuego contra los elementos federales, generando un enfrentamiento.

En una primera acción en las cabañas fallecieron ocho presuntos integrantes del grupo delictivo y se aseguraron armas largas, lanzacohetes, vehículos y diverso equipo táctico. Posteriormente, el líder criminal y parte de su círculo cercano intentaron internarse en una zona boscosa aledaña, donde se produjo un nuevo intercambio de disparos.

Según el informe oficial, el objetivo resultó herido junto con dos escoltas y fue evacuado vía aérea. Sin embargo, falleció durante el traslado. Un helicóptero militar también recibió impactos y debió realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación cercana en Sayula. En los enfrentamientos resultaron heridos tres militares.

De manera paralela, fuerzas federales desplegaron un operativo en El Grullo, donde fue ubicado Hugo “H”, alias “El Tuli”, señalado como operador logístico y financiero del grupo criminal. Tras repeler una agresión, el individuo falleció en el sitio y se aseguraron armas y fuertes sumas de dinero en efectivo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Ante posibles reacciones del grupo delictivo, el gobierno federal reforzó la seguridad en Jalisco con el despliegue de aproximadamente 2,500 efectivos adicionales, que se suman a los ya destacados en la entidad.

El secretario subrayó que el objetivo del refuerzo es mantener un efecto disuasivo y garantizar la estabilidad en la región tras la operación.

