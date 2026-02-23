Encuentran helicóptero accidentado en Arequipa, Perú: 15 muertos, entre ellos siete menores

Patrullas de las fuerzas especiales del Ejército de Perú encontraron este lunes el helicóptero de la Fuerza Aérea que desapareció el domingo en el sur del país y confirmaron que este sufrió un accidente en el que fallecieron las 15 personas que iban a bordo, entre las cuales había siete menores de edad.

Los restos de la aeronave, un Mi-17 de fabricación rusa, fueron encontrados en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, en la sureña región de Arequipa, donde aparentemente se estrelló el domingo alrededor de las 16:30 hora local (21:30 GMT), momento en el que los controladores aéreos perdieron contacto con su tripulación.

En el helicóptero, que se desplazaba desde la ciudad de Pisco a Chala para cumplir con labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones que afectan a la región de Arequipa, viajaban cuatro tripulantes y once pasajeros, según detalló la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en un comunicado.

El comunicado de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).Foto: FAP

La aeronave partió desde la ciudad sureña de Pisco, a unos 230 kilómetros de Lima, hacia la localidad de Chala, en la región de Arequipa, señaló un comunicado oficial.

La FAP detalló que se perdió el contacto radial con la tripulación del helicóptero Mi-17 hacia las 16.30 hora local (21.30 GMT) por lo que de inmediato se activó el sistema de búsqueda y rescate (SAR).

El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor de la FAP Sergio Paucar, quien iba acompañado por un alférez y dos suboficiales, uno de ellos mujer, así como por 15 pasajeros.

La FAP indicó que la aeronave era buscada con medios aéreos de respuesta rápida y patrullas de fuerzas especiales terrestres, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Agregó que ya se ha establecido contacto con los familiares de los tripulantes y los pasajeros, y pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación que eviten "la difusión de informaciones no oficiales que puedan generar confusión o zozobra".

Mira la programación en Red Uno Play