TEMAS DE HOY:
Menor abusada operativos policiales Caso Fondo Indígena

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Fallece hombre de 67 años al intentar cruzar quebrada en Chongoyape en Perú

La víctima intentó cruzar el badén de Juana Ríos a bordo de su vehículo, sin prever el repentino incremento del caudal producto de las intensas lluvias registradas en la sierra.

Charles Muñoz Flores

20/02/2026 10:01

Adulto mayor fallece tras intentar cruzar badén en Chongoyape. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Chongoyape, Perú

Escuchar esta nota

Momentos de angustia y dolor se vivieron en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 67 años que fue arrastrado por la crecida de la quebrada Juana Ríos, en Perú.

La víctima fue identificada como Isidoro Juan Barahona Díaz (67), quien la tarde del miércoles, minutos antes de las 7:00 p.m., intentó cruzar el badén de Juana Ríos a bordo de una furgoneta, sin prever el repentino incremento del caudal producto de las intensas lluvias registradas en la sierra.

 

 

Según testigos, en cuestión de segundos la fuerza de la corriente envolvió el vehículo, arrastrándolo varios metros ante la mirada desesperada de los pobladores. El hecho generó escenas de gran tensión, mientras vecinos del sector Piedra Parada alertaban de inmediato a los equipos de emergencia.

Tras varias horas de búsqueda, la mañana del jueves fue hallado el cuerpo sin vida del conductor, confirmándose así la primera víctima mortal en la región Lambayeque a causa de las lluvias.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar badenes y quebradas cuando el caudal presenta incrementos considerables, especialmente durante la temporada de precipitaciones, a fin de prevenir nuevas tragedias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD