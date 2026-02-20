Momentos de angustia y dolor se vivieron en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 67 años que fue arrastrado por la crecida de la quebrada Juana Ríos, en Perú.

La víctima fue identificada como Isidoro Juan Barahona Díaz (67), quien la tarde del miércoles, minutos antes de las 7:00 p.m., intentó cruzar el badén de Juana Ríos a bordo de una furgoneta, sin prever el repentino incremento del caudal producto de las intensas lluvias registradas en la sierra.

Según testigos, en cuestión de segundos la fuerza de la corriente envolvió el vehículo, arrastrándolo varios metros ante la mirada desesperada de los pobladores. El hecho generó escenas de gran tensión, mientras vecinos del sector Piedra Parada alertaban de inmediato a los equipos de emergencia.

Tras varias horas de búsqueda, la mañana del jueves fue hallado el cuerpo sin vida del conductor, confirmándose así la primera víctima mortal en la región Lambayeque a causa de las lluvias.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar badenes y quebradas cuando el caudal presenta incrementos considerables, especialmente durante la temporada de precipitaciones, a fin de prevenir nuevas tragedias.

Mira la programación en Red Uno Play