El presidente de Estados Unidos instruyó a varias agencias identificar y liberar documentos oficiales sobre fenómenos aéreos no identificados y otros hechos considerados de alto interés público.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó a distintas agencias gubernamentales identificar y desclasificar archivos relacionados con objetos voladores no identificados (ovnis), fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

La instrucción fue comunicada a través de su cuenta en la red Truth Social, donde el mandatario señaló que la medida busca recopilar y hacer públicos documentos que han sido considerados durante años como reservados o de difícil acceso.

Trump afirmó que estos archivos contienen información sobre asuntos “altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, lo que ha generado expectativa tanto en la comunidad científica como entre investigadores independientes.

Se espera que en las próximas semanas las agencias comiencen a liberar los primeros informes, lo que podría aportar nuevos datos sobre avistamientos y eventos registrados oficialmente por el Gobierno estadounidense.

