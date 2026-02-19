Lo que parecía escena de película ocurrió en la vida real. Un vehículo arrancó sin conductor en plena madrugada y terminó estrellándose contra el portón del garaje de una casa en Uberlândia, en el estado de Minas Gerais, Brasil.

La propietaria del automóvil, Lucélia Pires Targino, psicóloga de 38 años, contó que el episodio ocurrió el martes por la noche. Primero escuchó que su auto había arrancado solo. Logró controlar la situación, pero minutos después volvió a encenderse y avanzó lentamente por el estacionamiento hasta chocar.

Con ayuda de vecinos, la mujer desconectó la batería para evitar que el hecho se repitiera y volvió a estacionar el vehículo. El portón sufrió daños menores que luego fueron reajustados.

“Está en venta, con espíritu y todo”

Tras el incidente, Lucélia decidió poner el automóvil en venta. En declaraciones al medio brasileño g1, bromeó sobre lo ocurrido: “Quien lo quiera, está en venta, con espíritu y todo”.

El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios especularon sobre posibles causas “paranormales” e incluso manifestaron interés en comprar el vehículo.

La explicación técnica

Consultado por el mismo medio, el ingeniero eléctrico Jorge Paulo aclaró que el vehículo no estaba en marcha en el sentido convencional, sino que probablemente se activó el motor de arranque.

Según explicó, el motor eléctrico puede generar un leve desplazamiento si recibe energía de manera incorrecta, incluso sin que el conductor gire la llave.

Entre las posibles causas mencionó:

Fallas en el interruptor de encendido

Problemas en el módulo electrónico de control

Defectos en el relé que alimenta el solenoide

Averías en el propio sistema de arranque

El especialista señaló que la propietaria actuó correctamente al dejar el auto con freno de mano y en primera marcha, tal como se enseña en las autoescuelas.

Además, recomendó que ante una situación similar no se intente detener el vehículo manualmente para evitar accidentes, sino cortar la energía desconectando la batería.

Aunque el caso alimentó teorías en redes sociales, la explicación más probable apunta a una falla eléctrica poco común, pero técnicamente posible.

Más que paranormal… un misterio mecánico que terminó convertido en fenómeno viral.

