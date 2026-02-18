Lo que debía ser una madrugada tranquila terminó en tragedia cuando un hombre murió tras recibir una bala perdida mientras cocinaba para su familia dentro de una vivienda. El hecho causó conmoción entre vecinos y familiares, que aseguran que la víctima no tenía relación con el ataque que se produjo en la zona.

Según los primeros reportes, el hombre de 44 años estaba en la cocina preparando comida cuando se escucharon varios disparos en el exterior. En medio de esa situación, un proyectil ingresó por una ventana e impactó en su cuerpo. Sus familiares reaccionaron de inmediato al ver lo ocurrido y pidieron ayuda.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón, donde el personal médico intentó estabilizarlo. A pesar de los esfuerzos, horas después se confirmó su fallecimiento, lo que generó dolor e indignación entre sus allegados.

Familiares señalaron que el ataque estaría relacionado con un conflicto entre delincuentes que ocurrió cerca del domicilio. La víctima habría quedado en medio del tiroteo sin tener participación alguna. Vecinos afirmaron que no es la primera vez que se registran hechos violentos en el sector.

Tras conocerse la noticia, amigos y conocidos iniciaron campañas solidarias para apoyar a los hijos del fallecido. Mientras tanto, las autoridades analizan cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los responsables. La familia exige justicia y mayor seguridad para evitar que otra tragedia similar vuelva a repetirse.



