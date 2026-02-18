La gala televisiva del Año Nuevo lunar en China dejó al público con la boca abierta luego de la presentación de los robots humanoides ejecutando rutinas de artes marciales. La escena combinó tradición y tecnología.

En lugar de los clásicos fuegos artificiales como principal atractivo, este año el centro de atención fueron los robots capaces de coordinar saltos, giros y movimientos precisos, inspirados en el kung fu. Los humanoides no solo caminaron o saludaron sino que también realizaron secuencias complejas con equilibrio y sincronía, demostrando el avance de la ingeniería robótica en comparación al pasado año.

La gala forma parte de las celebraciones del Festival de Primavera, que es reconocida por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial. En ese sentido, la tecnología se presentó como un complemento moderno a una tradición milenaria.

Reportes de Reuters destacaron que este tipo de espectáculos también funciona como vitrina para empresas del sector. Entre ellas aparece Unitree Robotics, vinculada a desarrollos que buscan mayor precisión y movilidad en robots humanoides.

El resultado fue un espectáculo que generó millones de reacciones en redes sociales. Para muchos, se trató de una muestra clara de cómo la innovación puede convivir con la cultura, llevando una celebración tradicional a un nuevo nivel visual.



