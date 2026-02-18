¿Quién es Alvin Hellerstein, el juez que lidera el juicio contra Maduro?

A sus 92 años, Alvin K. Hellerstein no piensa en el retiro. Al contrario: acaba de asumir uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos tiempos. La Corte del Distrito Sur de Nueva York le asignó el caso contra Nicolás Maduro, un expediente que combina acusaciones de narcotráfico, corrupción y seguridad nacional.

El magistrado no llega improvisado. Hellerstein ya estaba vinculado al expediente desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusión original. Desde entonces, estudió pruebas, testimonios y estrategias de la Fiscalía, lo que le permite enfrentar el juicio con una ventaja clave: conoce cada detalle del caso.

Por primera vez, además, la acusación incluye a Flores, señalado por su presunta participación en la coordinación logística y operativa de la red investigada.

Un juez estricto y sin banderas políticas

Designado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton, Hellerstein construyó una carrera marcada por la independencia. Nunca fue identificado con un partido ni con intereses políticos.

En los tribunales de Nueva York es conocido por su estilo directo, exigente y sin concesiones. Abogados que han pasado por su sala coinciden en algo: quien no llega preparado, pierde.

Nació en Nueva York el 28 de diciembre de 1933. Estudió en Columbia University, sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército estadounidense y trabajó durante casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializada en disputas comerciales.

El juez del 11-S que desafió al poder

Gran parte de su prestigio se consolidó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hellerstein supervisó más de 10.000 demandas de rescatistas y sobrevivientes que sufrieron graves enfermedades respiratorias.

Gracias a su gestión, miles de víctimas recibieron compensaciones sin colapsar el sistema judicial.

Pero su perfil independiente quedó aún más claro cuando desafió al gobierno de George W. Bush. Ordenó a la Central Intelligence Agency divulgar documentos sobre el trato a detenidos en cárceles secretas, a raíz de una demanda de la American Civil Liberties Union.

En ese momento, rechazó los argumentos de “seguridad nacional” y sentó un precedente sobre transparencia gubernamental.

El antecedente venezolano

Hellerstein también estuvo al frente del caso de Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, exjefe de inteligencia militar venezolano, extraditado desde España en 2023.

Durante ese proceso, el juez analizó pruebas sobre presuntas redes de narcotráfico estatal, rutas de cocaína y vínculos con organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Ese conocimiento previo le permite hoy comprender rápidamente la estructura que la Fiscalía busca demostrar en el juicio contra Maduro.

De Shakira a Vicentin: un recorrido sorprendente

La carrera de Hellerstein también incluye casos de alto impacto mediático.

En 2014, intervino en una disputa por derechos de autor relacionada con la canción “Loca” de Shakira. Aunque luego corrigió parte del fallo, el proceso reflejó su meticulosidad.

También tuvo un rol clave en la investigación internacional de la empresa argentina Vicentin, autorizando en 2020 el rastreo de transferencias sospechosas en Estados Unidos.

Experiencia, edad y un juicio histórico

Hoy, Hellerstein ostenta el estatus de juez senior, lo que le permite concentrarse en los casos más relevantes. Y pocos son tan delicados como el que ahora enfrenta.

Con más de seis décadas en tribunales, miles de sentencias y una reputación de firmeza, el magistrado llega al juicio contra Nicolás Maduro con una premisa clara: no habrá privilegios, ni atajos, ni presiones externas.

A los 92 años, su mensaje es contundente: la justicia no se jubila.

