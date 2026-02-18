¡Atención! Gianluca Prestianni se pronuncia tras el “me dijo mono” de Vinícius

Gianluca Prestianni se pronunció públicamente tras la denuncia de Vinícius Júnior, quien lo acusó de haberle dicho “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League. El futbolista argentino negó los hechos y afirmó que todo se trató de un malentendido.

A través de un mensaje, Prestianni sostuvo que en ningún momento emitió insultos racistas contra el delantero brasileño y remarcó que nunca tuvo ese tipo de conductas con ningún jugador. En su descargo, aseguró que Vinícius interpretó mal lo que creyó escuchar en medio del cruce.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vinícius Júnior; lamentablemente él malinterpretó lo que creyó haber escuchado. Nunca fui racista con nadie”, expresó.

"Vinícius malinterpretó lo que escuchó, lamento las amenazas que ha recibido de jugadores del Real Madrid tras el incidente".

El caso se desató luego del gol del Real Madrid, cuando Vinícius reclamó al árbitro y el encuentro se detuvo por varios minutos tras la activación del protocolo antirracismo. El brasileño incluso se retiró unos metros del campo como señal de protesta.

Mientras Benfica respaldó a su jugador y difundió un video para reforzar su postura, la UEFA continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si corresponde alguna sanción disciplinaria.

Mira la programación en Red Uno Play