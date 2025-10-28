[VIDEO] Periodista que se arrodilló para pedir perdón a Villamil reaparece con declaraciones polémicas

El periodista deportivo ecuatoriano Aurelio Dávila volvió a generar controversia tras reaparecer públicamente y ofrecer declaraciones que han llamado la atención de la prensa boliviana. Dávila, conocido por sus comentarios polémicos, aseguró haber hablado con Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, solicitando que se le otorgue la nacionalidad boliviana honoris causa con el objetivo de lanzarse como candidato a alcalde de La Paz en 2030.

“Gracias a ustedes soy una persona sumamente popular en La Paz. Todo el fin de semana hablaron de mí aquí. En 2030 me lanzo a la candidatura y les voy a ganar”, afirmó el comunicador.

Además, el ecuatoriano volvió a cuestionar a futbolistas bolivianos, asegurando que “no van a ir al Mundial 2026” y mencionando a Bruno Miranda, Bentaberry y Villamil en sus comentarios.

Semanas atrás, Dávila había estado en el centro de la polémica tras realizar fuertes críticas contra el delantero boliviano Gabriel Villamil. Sin embargo, luego de que Villamil anotara dos goles frente a Palmeiras en la primera semifinal de la Copa Libertadores, el periodista pidió disculpas públicamente, arrodillándose ante el jugador en un gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales.

Su regreso a la escena mediática con nuevas declaraciones ha vuelto a encender el debate sobre sus opiniones y su influencia en el fútbol boliviano.

