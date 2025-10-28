TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Morochata: Esta es la lista oficial de muertos y heridos

El conductor del bus perdió el control y cayó a un barranco a casi 300 metros de profundidad. 

Ligia Portillo

28/10/2025 6:29

Tragedia en Morochata: 16 muertos y más de 25 heridos; difunden la lista oficial. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una tragedia enluta nuevamente a Cochabamba. La mañana de este lunes, un bus que se dirigía desde Independencia hacia Quillacollo se embarrancó en la zona de Yayani, camino a Morochata, cayendo a un barranco de casi 300 metros de profundidad. El saldo es devastador: al menos 16 personas fallecieron y más de 25 resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada y varios menores de edad.

El conductor del bus, un joven de 23 años, sobrevivió con heridas leves y fue aprehendido por la Policía, mientras la Unidad de Tránsito investiga las causas del hecho. Según el informe preliminar, el vehículo era un camión adaptado para el transporte de pasajeros, y aún se desconoce si contaba con seguro SOAT.

Entre los heridos internados en las clínicas Álvarez y Santa Rita figuran decenas de nombres que reflejan la magnitud del desastre.

Pacientes Clínica Álvarez

  1. Grover Abasto Zurita
  2. Isabel Silvestre Moya
  3. Herminio Pibondi Opimi
  4. Persona no identificada (trasladada desde Viedma)
  5. Alex Coca Flores
  6. Ariel Choque Chacón
  7. Eulogio Ramos 
  8. Liz Dalia Silvestre Loaiza
  9. Tania Choque Condori
  10. José Daniel Mérida
  11. Noemí Mérida López
  12. Donata Chacón Cruz
  13. Andrés Ochoa
  14. Flores Mamani Damián
  15. René Mercado Vidal
  16. Evo Mérida López
  17. Berta Quiroz Tula
  18. Cecilia Pérez
  19. Filomena Reynaga Ochoa
  20. Juana Quiroz Paniagua
  21. Juana Lurdes Cáceres Gutiérrez
  22. Elsa Reynaga Heredia
  23. Jhon Daniel Ramos

Pacientes Clínica Santa Rita

  1. Juan Quispe Pérez (48)
  2. Margarita Apaza Romero (44)
  3. Yesenia Coca Flores (11)
  4. Jhoselyn Apaza Flores (14)
  5. Kevin López Mamani (11)
  6. Marimar López Mamani (7)
  7. Rubén Apaza Romero (34)
  8. Ruth Mamani Aviera (30)
  9. Evangelina Vásquez Quispe (59) — Fallecida
  10. RN Quispe Apaza (4 meses, referencia médica)

Uno de los casos más dramáticos es el de una familia de ocho integrantes que viajaba junta en el bus y ahora enfrenta gastos médicos que ya superan los 50 mil bolivianos en menos de 24 horas.
Asimismo, una mujer embarazada que sobrevivió al accidente tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia para salvar su vida y la de su bebé.

Las labores de rescate se extendieron durante toda la mañana y parte de la tarde debido a la profundidad del barranco y las dificultades del terreno. Vecinos, policías y personal médico trabajaron en conjunto para evacuar a los heridos.

El accidente ha causado profunda consternación en Morochata y Quillacollo. Las autoridades de Tránsito anunciaron que en las próximas horas se conocerá un informe oficial sobre las causas del siniestro y las condiciones del vehículo que transportaba a decenas de pasajeros.

 

