Helicóptero Super Puma de la FAB refuerza evacuación de damnificados en El Torno

Un helicóptero Super Puma de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), con capacidad para trasladar aproximadamente 30 personas, llegó a la zona afectada por el desborde del río Piraí en El Torno. Esta aeronave se sumará a las labores de evacuación de damnificados de las comunidades más golpeadas por la creciente del río.

Con la llegada de esta unidad, ya son cuatro los helicópteros desplegados en la zona del desastre, todos coordinados por las autoridades locales y las Fuerzas Armadas para agilizar el rescate y traslado de afectados hacia lugares seguros.

El Super Puma permitirá evacuar de manera más rápida a personas atrapadas o que necesiten atención médica urgente, además de transportar alimentos, agua y suministros básicos para quienes perdieron sus viviendas.

La coordinación entre helicópteros, bomberos y personal municipal busca reducir los riesgos y asegurar que los damnificados reciban ayuda inmediata mientras continúan las labores de rescate y asistencia humanitaria.

