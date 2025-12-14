Otra temporada para el olvido: Oriente cae de local ante Bolívar y cierra el año con derrota

Oriente Petrolero tuvo un cierre de temporada complicado tras perder por 3-1 ante Bolívar en su estadio. El visitante se adelantó en el marcador con un gol de Carlos Melgar al minuto 30 del primer tiempo, tras una jugada colectiva que encendió la ilusión de su equipo. Más adelante, Jesús Velásquez (44' 1T) y Jhon Velásquez (17' 2T) aumentaron la ventaja con disparos certeros que sellaron la victoria celeste.

El único tanto del conjunto local llegó desde el punto penal, convertido por Fernando Nava (43' 2T), pero no alcanzó para cambiar el rumbo del encuentro. La actuación de Carlos Melgar lo destacó como el mejor jugador del partido, mientras que Jhon Velásquez también fue clave para Bolívar con su gol y despliegue en el mediocampo.

El entrenador de Oriente Petrolero, Víctor Andrada, alineó un 4-4-2 con Luis Cárdenas en el arco y la dupla ofensiva de Henry Vaca y Diego Cabrera, mientras que Flavio Robatto, al mando de Bolívar, dispuso la misma táctica con Anderson Ayhuana y Jesús Velásquez en la delantera.

Con este resultado, Oriente Petrolero se mantiene en el puesto 11 con 33 puntos, mientras que Bolívar alcanza los 68 puntos y se consolida en la segunda posición del torneo, cerrando el año con una demostración de fuerza ante un rival directo.

El partido fue dirigido por Javier Revollo y estuvo marcado por varias sustituciones y amonestaciones en ambos equipos, destacando la expulsión del control de juego y conducta antideportiva de algunos jugadores.

Mira la programación en Red Uno Play