¡Grito de desahogo! Con gol de Álvarez sobre el final, Oriente venció 2-1 a Independiente

El partido correspondiente a la fecha 22 de la División Profesional, que ha enfrentado a O.Petrolero y Independiente en el estadio Real Santa Cruz, culminó con triunfo para los dueños de casa. En el minuto 2 del primer tiempo, Independiente Petrolero comenzó perdiendo cuando Carlos Abastoflor disparó para adelantar a su equipo. Sin embargo, marcó el empate con una jugada de Mauricio Chajtur (4' de la misma etapa). El desequilibrio por parte de Oriente Petrolero llegó a los 51 minutos de la segunda mitad y fue obra de Gilbert Álvarez a través de una gran jugada.

El delantero de Oriente Petrolero Gilbert Álvarez desperdició la posibilidad de ponerse en ventaja después de malograr un penal en el minuto 96 del segundo tiempo.

El protagonismo de Gilbert Álvarez lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Oriente Petrolero mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 2 veces al arco contrario.

También fue clave en el estadio Real Santa Cruz, Carlos Abastoflor. El volante de Oriente Petrolero se destacó frente a Independiente Petrolero ya que convirtió 1 gol.

El entrenador de O.Petrolero, Álvaro Peña, dispuso en campo una formación 3-4-3 con Jorge Araúz en el arco; Sebastián Álvarez, Manuel Bonilla y Jairo Quinteros en la línea defensiva; Walter Chalá, Jordan Santacruz, Carlos Abastoflor y José Berdecio en el medio; y Roberto Diez, Gilbert Álvarez y Rodrigo Amaral en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Rene Hinojosa se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Elder Arauz bajo los tres palos; Juan Morales, Rodrigo Ávila, Wilfredo Soleto y Cristian López en defensa; Diego Navarro, Yesit Martínez, Rudy Cardozo, Thomaz Santos y Mauricio Chajtur en la mitad de cancha; y Oscar Villalba en la delantera.

El partido en el estadio Real Santa Cruz fue dirigido por el árbitro Carlos García.

Por la próxima fecha, O.Petrolero visitará a The Strongest. Por otro lado, Independiente recibirá a Real Tomayapo.

El local está en el octavo puesto con 27 puntos, mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Oriente Petrolero

48' 1T - Salió Walter Chalá por Henry Vaca

57' 2T - Salieron Roberto Diez por Marco Velasco, José Berdecio por Kevin Salvatierra y Mauricio Chajtur por Willie Barbosa

70' 2T - Salió Rodrigo Amaral por Mirko Tomianovic

72' 2T - Salió Manuel Bonilla por Alejandro Meleán

Amonestado en Oriente Petrolero:

11' 2T Gilbert Álvarez (Discutir con un rival)

Cambios en Independiente Petrolero

79' 2T - Salió Diego Navarro por Ademar Rivera

Amonestados en Independiente Petrolero:

11' 1T Juan Morales (Conducta antideportiva), 36' 2T Willie Barbosa (Conducta antideportiva) y 51' 2T Oscar Villalba (Conducta antideportiva).

