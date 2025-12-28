Vecinos hacen filas desde la madrugada por gas en la zona este de Santa Cruz

Vecinos de la zona este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se concentran en la distribuidora de la avenida Virgen de Cotoca para conseguir gas domiciliario, ante el crítico desabastecimiento que afecta a varios barrios de la ciudad.

La desesperación es evidente entre los ciudadanos, quienes aseguran que deben esperar desde tempranas horas de la mañana para lograr acceder a este suministro básico, indispensable para el hogar.

En este punto de venta, la garrafa se comercializa al precio oficial de Bs 22,50, con un límite de dos unidades por persona. Sin embargo, los vecinos denuncian que en las tiendas de barrio el precio se incrementa hasta Bs 35, situación que atribuyen a la especulación y la falta de controles.

