TEMAS DE HOY:
Menor agredida Infanticidio en Cochabamba Infanticidio Cochabamba

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

El precio de la carne se dispara en Santa Cruz a días de Año Nuevo

Las carnes para las cenas de fin de año registran alzas en Santa Cruz: el kilo de pollo llega a Bs 18 y los cortes de res alcanzan los Bs 80.

Ximena Rodriguez

28/12/2025 9:55

Escuchar esta nota

La temporada de fin de año en Santa Cruz, marcada tradicionalmente por un auge en el consumo de carnes, enfrenta un panorama económico adverso. Los precios de productos para las cenas familiares han subido de forma sostenida, limitando las opciones de muchas familias.

“Antes compraban diez kilos, pero hoy apenas llevan cinco o seis porque el presupuesto ya no alcanza”, lamentó un vendedor en el mercado.

 

Precios en alza

  • Pollo: hasta Bs 18 el kilo

  • Cortes de res para churrasco: alrededor de Bs 80 el kilo

  • Pierna de chancho: Bs 36 el kilo

Estos precios afectan directamente la planificación de cenas de Año Nuevo, donde el consumo de carnes a la parrilla es parte de la costumbre local.

 

Riesgo de nuevas subas

Los comerciantes expresan incertidumbre ante posibles nuevos ajustes.

“Para Año Nuevo el precio puede subir aún más si los mataderos deciden elevar sus tarifas de entrega”, advirtió una vendedora.

Además de la reducción en el volumen de ventas, los comerciantes notan una menor afluencia de compradores y más consultas que compras efectivas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD