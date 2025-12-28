El precio de la carne se dispara en Santa Cruz a días de Año Nuevo

La temporada de fin de año en Santa Cruz, marcada tradicionalmente por un auge en el consumo de carnes, enfrenta un panorama económico adverso. Los precios de productos para las cenas familiares han subido de forma sostenida, limitando las opciones de muchas familias.

“Antes compraban diez kilos, pero hoy apenas llevan cinco o seis porque el presupuesto ya no alcanza”, lamentó un vendedor en el mercado.

Precios en alza

Pollo : hasta Bs 18 el kilo

Cortes de res para churrasco : alrededor de Bs 80 el kilo

Pierna de chancho: Bs 36 el kilo

Estos precios afectan directamente la planificación de cenas de Año Nuevo, donde el consumo de carnes a la parrilla es parte de la costumbre local.

Riesgo de nuevas subas

Los comerciantes expresan incertidumbre ante posibles nuevos ajustes.

“Para Año Nuevo el precio puede subir aún más si los mataderos deciden elevar sus tarifas de entrega”, advirtió una vendedora.

Además de la reducción en el volumen de ventas, los comerciantes notan una menor afluencia de compradores y más consultas que compras efectivas.

