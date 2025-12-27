¡Todo listo para recibir el 2026! Cotillones y accesorios para Año Nuevo con precios accesibles

Se acerca el final del año y en Santa Cruz ya se vive el movimiento previo a la celebración de Año Nuevo. A pocos días de despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, comerciantes de los cotillón reportan un incremento en la afluencia de clientes que buscan tener todo listo para la fiesta de fin de año.

Sombreros, vinchas, gafas, corbatas y centros de mesa encabezan la lista de los productos más solicitados en esta temporada.

Los vendedores aseguran que la variedad es amplia y que este año llegaron más de 25 modelos diferentes tanto en sombreros como en vinchas, además de nuevas opciones decorativas como plumas de distintos tamaños y accesorios con diseños llamativos, entre ellos los populares adornos tipo “bling bling”.

En cuanto a los precios, destacan que se mantienen accesibles para todo tipo de presupuesto.

Sombreros : desde 60 bolivianos la docena.

Vinchas : desde 60 bolivianos la docena, con modelos con plumas y brillantes.

Corbatas : desde 50 bolivianos la docena.

Cotillones individuales : desde 10 bolivianos.

Centros de mesa decorativos: desde 25 bolivianos.

Los comerciantes señalan que actualmente están enfocados casi en su totalidad en la venta de artículos para Año Nuevo, con opciones pensadas tanto para fiestas familiares como para eventos más grandes.

Mira la programación en Red Uno Play