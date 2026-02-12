¡Atención! Estos son los requisitos para cobrar la compensación por la gasolina

YPFB y el sector de mototaxistas acordaron un mecanismo de indemnización por daños mecánicos atribuidos a la gasolina “desestabilizada”. Los afectados deberán cumplir 12 requisitos y someterse a una evaluación técnica.
12/02/2026 15:46
Escuchar esta nota
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y representantes del sector de mototaxistas establecieron un procedimiento oficial para compensar los daños mecánicos provocados por el uso de gasolina denominada “desestabilizada”.
Tras la instalación de mesas técnicas, ambas partes definieron un mecanismo de indemnización que permitirá evaluar cada caso de manera individual antes de autorizar cualquier pago.
Para acceder al beneficio, los mototaxistas afectados deberán cumplir con 12 requisitos y presentar documentación de respaldo que acredite el daño sufrido.
LOS REQUISITOS PRINCIPALES
Entre los documentos exigidos se encuentran:
Formulario de registro de afectación
Declaración jurada
Carnet de identidad
RUAT o documento de transferencia
SOAT vigente
Número de cuenta bancaria o billetera móvil
Datos de contacto
Certificación de la federación correspondiente
Facturas o recibos de reparación (si corresponde)
Datos del taller mecánico
Documentación técnica del daño
Otros respaldos solicitados durante la evaluación
Toda esta información deberá ser presentada junto con la solicitud formal.
EVALUACIÓN TÉCNICA Y PAGO
Cada caso será sometido a un peritaje técnico especializado, con el fin de determinar:
El tipo de daño
Su relación con el combustible
El monto de la indemnización
Solo después de esta evaluación se definirá si el solicitante accede o no a la compensación económica.
Las autoridades señalaron que este proceso busca garantizar transparencia, evitar irregularidades y asegurar que los pagos lleguen únicamente a quienes realmente fueron afectados.
LLAMADO A LOS AFECTADOS
YPFB recomendó a los mototaxistas reunir toda la documentación necesaria y realizar su registro oportunamente, para no quedar fuera del proceso.
Asimismo, recordó que el cumplimiento de los requisitos es fundamental para agilizar la atención de los casos.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00