¡Atención! Estos son los requisitos para cobrar la compensación por la gasolina

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y representantes del sector de mototaxistas establecieron un procedimiento oficial para compensar los daños mecánicos provocados por el uso de gasolina denominada “desestabilizada”.

Tras la instalación de mesas técnicas, ambas partes definieron un mecanismo de indemnización que permitirá evaluar cada caso de manera individual antes de autorizar cualquier pago.

Para acceder al beneficio, los mototaxistas afectados deberán cumplir con 12 requisitos y presentar documentación de respaldo que acredite el daño sufrido.

LOS REQUISITOS PRINCIPALES

Entre los documentos exigidos se encuentran:

Formulario de registro de afectación

Declaración jurada

Carnet de identidad

RUAT o documento de transferencia

SOAT vigente

Número de cuenta bancaria o billetera móvil

Datos de contacto

Certificación de la federación correspondiente

Facturas o recibos de reparación (si corresponde)

Datos del taller mecánico

Documentación técnica del daño

Otros respaldos solicitados durante la evaluación

Toda esta información deberá ser presentada junto con la solicitud formal.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y PAGO

Cada caso será sometido a un peritaje técnico especializado, con el fin de determinar:

El tipo de daño

Su relación con el combustible

El monto de la indemnización

Solo después de esta evaluación se definirá si el solicitante accede o no a la compensación económica.

Las autoridades señalaron que este proceso busca garantizar transparencia, evitar irregularidades y asegurar que los pagos lleguen únicamente a quienes realmente fueron afectados.

LLAMADO A LOS AFECTADOS

YPFB recomendó a los mototaxistas reunir toda la documentación necesaria y realizar su registro oportunamente, para no quedar fuera del proceso.

Asimismo, recordó que el cumplimiento de los requisitos es fundamental para agilizar la atención de los casos.

Mira la programación en Red Uno Play