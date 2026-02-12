TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Atención! Estos son los requisitos para cobrar la compensación por la gasolina

YPFB y el sector de mototaxistas acordaron un mecanismo de indemnización por daños mecánicos atribuidos a la gasolina “desestabilizada”. Los afectados deberán cumplir 12 requisitos y someterse a una evaluación técnica.

Silvia Sanchez

12/02/2026 15:46

Estos son los requisitos para cobrar la compensación por la gasolina. Imagen referencial Tecnautos.
Bolivia

Escuchar esta nota

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y representantes del sector de mototaxistas establecieron un procedimiento oficial para compensar los daños mecánicos provocados por el uso de gasolina denominada “desestabilizada”.

Tras la instalación de mesas técnicas, ambas partes definieron un mecanismo de indemnización que permitirá evaluar cada caso de manera individual antes de autorizar cualquier pago.

Para acceder al beneficio, los mototaxistas afectados deberán cumplir con 12 requisitos y presentar documentación de respaldo que acredite el daño sufrido.

LOS REQUISITOS PRINCIPALES

Entre los documentos exigidos se encuentran:

  • Formulario de registro de afectación

  • Declaración jurada

  • Carnet de identidad

  • RUAT o documento de transferencia

  • SOAT vigente

  • Número de cuenta bancaria o billetera móvil

  • Datos de contacto

  • Certificación de la federación correspondiente

  • Facturas o recibos de reparación (si corresponde)

  • Datos del taller mecánico

  • Documentación técnica del daño

  • Otros respaldos solicitados durante la evaluación

Toda esta información deberá ser presentada junto con la solicitud formal.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y PAGO

Cada caso será sometido a un peritaje técnico especializado, con el fin de determinar:

  • El tipo de daño

  • Su relación con el combustible

  • El monto de la indemnización

Solo después de esta evaluación se definirá si el solicitante accede o no a la compensación económica.

Las autoridades señalaron que este proceso busca garantizar transparencia, evitar irregularidades y asegurar que los pagos lleguen únicamente a quienes realmente fueron afectados.

LLAMADO A LOS AFECTADOS

YPFB recomendó a los mototaxistas reunir toda la documentación necesaria y realizar su registro oportunamente, para no quedar fuera del proceso.

Asimismo, recordó que el cumplimiento de los requisitos es fundamental para agilizar la atención de los casos.

