Héroe sin capa: peluquero se lanzó a un coche sin control y evitó una tragedia

Un acto de valentía extrema convirtió a un barbero en héroe sin capa en la ciudad de Contagem, Brasil, luego de que arriesgara su vida para salvar a dos niños que viajaban en un auto fuera de control.

El hecho ocurrió cuando un vehículo comenzó a descender por una pendiente sin conductor, mientras la madre de los menores se encontraba fuera del automóvil. En su interior estaban un niño mayor y un bebé de apenas ocho meses.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el coche empezó a moverse peligrosamente cuesta abajo, generando escenas de tensión y desesperación.

UN SALTO QUE LO CAMBIÓ TODO

Al notar el peligro, el peluquero Ramon Miranda, quien acababa de atender al hijo mayor en su barbería, no lo dudó.

Corrió tras el vehículo y, en un acto desesperado, se lanzó por la ventana del conductor para ingresar al interior del auto en movimiento. En segundos, logró accionar el freno de mano y detener el coche antes de que ocurriera una tragedia.

Su reacción rápida y su valentía evitaron un desenlace fatal.

FINAL FELIZ Y OVACIÓN EN REDES

A pesar del susto, ninguno de los involucrados resultó herido. Los niños fueron puestos a salvo y el barbero recibió el agradecimiento de la familia y el reconocimiento de la comunidad.

El video del rescate se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su coraje, humanidad y reflejos.

Ramon Miranda pasó, en cuestión de segundos, de ser un barbero más del barrio a convertirse en un verdadero héroe.

