Legislativo conforma comisión de investigación y rechaza "Comisión de la Verdad 2" para investigar denuncias en YPFB

La Cámara de Diputados conformó una Comisión Especial de Investigación Multipartidaria para auditar los procesos de adquisición de combustibles de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por lo que se rechazó la conformación de una "Comisión de la Verdad 2" por parte del Órgano Ejecutivo.

"Ya no corresponde que sea la Comisión de la Verdad 2, porque esa comisión se conforma en el ámbito del gobierno y el gobierno no puede ser juez y parte en esta investigación", sentenció el diputado Carlos Alarcón.

El legislador, impulsor de la iniciativa, señaló que basa su cuestionamiento a la conformación de la “Comisión de la Verdad 2” en el precedente del caso Botrading, por lo que dijo que el Gobierno nacional carece de la neutralidad necesaria para investigarse a sí mismo en un tema tan sensible.

La nueva comisión fue aprobada por más de dos tercios de los votos y está integrada por 11 diputados representantes de todas las fuerzas políticas: 4 del PDC, 3 de Libre, 2 de Alianza Unidad, 1 de Súmate y 1 de AP. Según el parlamentario, esto garantiza que las invitaciones previas del Procurador General del Estado "queden sin sentido", siendo ahora la Asamblea Legislativa la única instancia válida para ese proceso.

"La base de toda esta recomposición tiene que ser la transparencia. Lo que se tiene que hacer ahora es dar el ejemplo de 180 grados de diferencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente en estos contratos multimillonarios", afirmó.

Alarcón explicó que la comisión tendrá un plazo de 120 días para emitir resultados y se enfocará en tres objetivos específicos que buscan esclarecer las denuncias de irregularidades y presuntos sobreprecios:

Entre sus principales tareas investigará la calidad de los combustibles y los estándares del producto que ingresa al país.

Asimismo, se auditará el contrato de seguro con una empresa argentina encargada de fiscalizar dicha calidad.

Se analizará la compra de petróleo crudo, diésel y gasolina, bajo la lupa de las denuncias de "compras al fiado" y adendas a contratos previos.

El diputado aclaró que la comisión exigirá toda la documentación oficial.

"Se determinará si se utilizó o no un contrato de la administración anterior a través de una adenda. La adenda es un contrato accesorio, y si se dio, el impacto debe ser investigado", explicó.

Aunque el legislador no forma parte de la comisión, adelantó que la metodología incluirá la convocatoria a declaraciones informativas del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, del presidente de YPFB, Yusef Akly, y todos los funcionarios involucrados en la cadena de contratación.

