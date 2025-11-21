Gobernador Santos Quispe respalda la creación de la 'Comisión de la verdad en hidrocarburos'

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, manifestó este viernes su respaldo al anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre la conformación de una Comisión de la Verdad en Hidrocarburos, instancia que investigará presuntos hechos de corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Quispe afirmó que la medida responde a una demanda ciudadana para transparentar la administración de los recursos energéticos del país.

“Bien, en esa situación apoyo al presidente porque realmente tiene que identificar, porque en YPFB había mucha corrupción. Había mucha gente que cobraba por demás, mucho dinero, en la cual tenemos que hacer un cambio total y eso es lo que la población está esperando”, sostuvo la autoridad departamental.

El gobernador insistió en que los responsables de eventuales irregularidades deben rendir cuentas ante la justicia.

“Toda la gente que se ha involucrado en las cosas que ha saqueado nuestro país tiene que pagar, pues. Todo tiene que tener la cárcel, como toda la población dice”, añadió.

