TEMAS DE HOY:
Tráfico de drogas Tráfico de droga magistrados 'autoprorrogados'

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Gobernador Santos Quispe respalda la creación de la 'Comisión de la verdad en hidrocarburos'

El gobernador Quispe afirmó que la medida responde a una demanda ciudadana para transparentar la administración de los recursos energéticos del país.

Hans Franco

21/11/2025 12:27

Foto: Gobernador Santos Quispe respalda creación de Comisión de la Verdad
La Paz

Escuchar esta nota

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, manifestó este viernes su respaldo al anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre la conformación de una Comisión de la Verdad en Hidrocarburos, instancia que investigará presuntos hechos de corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Quispe afirmó que la medida responde a una demanda ciudadana para transparentar la administración de los recursos energéticos del país.

“Bien, en esa situación apoyo al presidente porque realmente tiene que identificar, porque en YPFB había mucha corrupción. Había mucha gente que cobraba por demás, mucho dinero, en la cual tenemos que hacer un cambio total y eso es lo que la población está esperando”, sostuvo la autoridad departamental.

El gobernador insistió en que los responsables de eventuales irregularidades deben rendir cuentas ante la justicia.

“Toda la gente que se ha involucrado en las cosas que ha saqueado nuestro país tiene que pagar, pues. Todo tiene que tener la cárcel, como toda la población dice”, añadió.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD