Concluyen mesas técnicas; sectores entregaron sugerencias al Gobierno

El gobierno concluyó la primera jornada de las seis mesas técnicas de diálogo que se realizó con 103 organizaciones sociales, donde se socializó el decreto supremo 5503. Las sugerencias entregadas por los sectores serán puestas en conocimiento de la plenaria, donde se analizará la modificación o no de los artículos del decreto.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Julio Linares, informó que hasta el día jueves al mediodía se esperan tener las actas firmadas para que, el viernes, se instale una plenaria junto a los ministros de Estado y las organizaciones sociales a fin de evaluar las modificaciones y sugerencias recibidas por los distintos sectores.

Linares se refirió a que en ninguna de las mesas técnicas se observó la subvención de carburantes: “No se ha reclamado eso (subvención de carburantes); parece ya que todos estos sectores, incluso los más radicales, que son la Central Obrera Boliviana (COB), están de acuerdo en que teníamos que quitar la subvención que generaba tanto déficit”.

Sobre la posibilidad de modificaciones de los artículos del decreto, la autoridad mencionó que se debatirán en plenaria “sugerencias; no hay modificaciones, hay sugerencias de hacer alguna modificación; si es que va a haber, obviamente va a ser decidido entre los ministros y todos los sectores en próximos días”.

Paralelamente a las mesas de técnicas, el gobierno sostiene una reunión con la COB en Casa Grande del Pueblo junto a su ejecutivo Mario Argollo.

