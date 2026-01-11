TEMAS DE HOY:
Tendencias

“¡Jallalla América Pop!”: el grupo cantó para pasar un bloqueo en Viacha y se volvió viral

“Sol Negro” y “Llámame” sonaron y transformaron el punto de bloqueo de Viacha en una fiesta improvisada. El grupo cantó en vivo para los movilizados, quienes los aplaudieron y finalmente les permitieron el paso.

Silvia Sanchez

11/01/2026 9:37

Imagen captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

En medio de las medidas de presión y los puntos de bloqueo, el grupo afamado América Pop, demostró que la música no tiene barreras y que puede unir incluso en los momentos más tensos.

El hecho ocurrió en un bloqueo instalado en Viacha, donde los artistas sorprendieron a los movilizados al interpretar en vivo algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Sol Negro” y “Llámame”.

Lejos de la confrontación, los comunarios respondieron con aplausos, coros y palmas, e incluso realizaron pedidos especiales para que el grupo continúe cantando. El ambiente cambió por completo y el punto de protesta se transformó en una verdadera fiesta popular, llena de música y emoción.

Entre risas, cánticos y gritos de “¡Jallalla América Pop!”, el grupo conectó con la gente gracias a su cercanía y sencillez, conquistando al público que, tras varios temas, decidió permitirles el paso.

El momento fue registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron cómo la música logró romper tensiones y generar un instante de alegría en medio del conflicto.

