En medio de las medidas de presión y los puntos de bloqueo, el grupo afamado América Pop, demostró que la música no tiene barreras y que puede unir incluso en los momentos más tensos.

El hecho ocurrió en un bloqueo instalado en Viacha, donde los artistas sorprendieron a los movilizados al interpretar en vivo algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Sol Negro” y “Llámame”.

Lejos de la confrontación, los comunarios respondieron con aplausos, coros y palmas, e incluso realizaron pedidos especiales para que el grupo continúe cantando. El ambiente cambió por completo y el punto de protesta se transformó en una verdadera fiesta popular, llena de música y emoción.

Entre risas, cánticos y gritos de “¡Jallalla América Pop!”, el grupo conectó con la gente gracias a su cercanía y sencillez, conquistando al público que, tras varios temas, decidió permitirles el paso.

El momento fue registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios destacaron cómo la música logró romper tensiones y generar un instante de alegría en medio del conflicto.

Video:

