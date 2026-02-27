Pokémon celebra 30 años con relanzamientos y regreso a la región de Kanto

Tres décadas han pasado desde que el japonés Satoshi Tajiri convirtió su pasatiempo infantil de recolectar insectos en el fenómeno de Pokémon, la franquicia de videojuegos que este viernes celebra su aniversario con un regreso a la región de donde nacieron 'monstruos de bolsillo' tan emblemáticas como Pikachu, Charizard o Bulbasaur.

Los títulos originales de la franquicia lanzada el 27 de febrero de 1996, 'Pokémon Rojo' y 'Pokémon Verde', situaron a millones de personas en la piel de un joven de la región nipona de Kanto que buscaba convertirse en el mejor entrenador y completar la conocida Pokédex, formada por ese entonces por apenas 151 criaturas.

Este viernes y con motivo del aniversario llegaron a la Switch las ediciones 'Rojo Fuego' y 'Verde Hoja', ambas versiones para las consolas de última generación de Nintendo de la remasterización de los primeros juegos de la saga, publicadas en 2004.

"Los jugadores nuevos y antiguos podrán celebrar los 30 años de Pokémon explorando la región de Kanto y reuniéndose con algunos de sus Pokémon y personajes favoritos en sus entornos originales", indicó la compañía antes del aniversario.

Los primeros cartuchos de la saga, desarrollados para la veterana Game Boy de Nintendo, acabaron sentando las bases de un universo cuyas ventas globales rozan los 500 millones de copias.

Desde entonces casi cuarenta videojuegos diferentes, más de mil criaturas fantásticas, una veintena de películas, y más de un millar de episodios de anime repartidos en 25 temporadas que completan la que es considerada como la franquicia de medios más valiosa de la historia.

Un cumpleaños completo

Además de poner el foco en los orígenes de la saga con el relanzamiento de los títulos originales, Nintendo celebrará además una presentación especial de Pokémon Presents en la que repasará la trayectoria de la saga y se avanzarán próximos proyectos vinculados a videojuegos, animación y competiciones.

La empresa también ha diseñado un logotipo conmemorativo para cada uno de los 1.025 Pokémon existentes, en busca de reconocer la evolución del catálogo de criaturas desde sus orígenes, a la espera de un posible adelanto de la décima generación de estas especies.

A esto se le suma la inauguración de PokePark Kanto en Tokio a principios de este mes, que se convirtió en el primer parque temático permanente dedicado a la popular saga de videojuegos. O el anuncio de la compañía de 'Day Out' y 'Night Out', dos eventos que según la franquicia serán inmersivos e interactivos, aunque por el momento no se ha detallado lugar ni fechas concretas.

Pokopia, la nueva apuesta

Este treinta cumpleaños también viene acompañado del próximo videojuego de la saga: Pokopia, un universo muy distinto al usual del creador japonés que ahora sitúa al jugador en un mundo destruido, donde los humanos han desaparecido y el hábitat de las pequeñas criaturas ha sido borrado del mapa.

Un formato que saldrá a la luz el próximo 5 de marzo que mezcla elementos de Minecraft o de la conocida franquicia Animal Crossing, donde los jugadores podrán ir moldeando a su gusto el universo al estilo de los conocidos como 'cozy games', que han aumentado su popularidad hasta un 309 % en solo cinco años.

Aprenderán movimientos de otros Pokémon, recorrerán los rincones del nuevo mundo y conseguirán volver a hacer de ese territorio un hogar para las más de mil criaturas en una entrega que apuesta por una estructura menos lineal y bajo la promesa de una mayor libertad.

