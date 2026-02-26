Adiós a los mosquitos: cómo hacer un repelente con dos ingredientes

Paso a paso para transformar ingredientes de tu cocina en un insecticida de alta eficacia.
26/02/2026 19:01
Con la llegada de las altas temperaturas, la presencia de mosquitos se convierte en una batalla diaria. Más allá de la incomodidad de las picaduras, el riesgo epidemiológico obliga a buscar soluciones efectivas. Ante el aumento de precios en los productos industriales, la bioconstrucción y la permacultura rescatan una fórmula ancestral que combina eficacia y bajo costo.
El especialista Maxi Sánchez propone una solución basada en la química natural de las plantas, utilizando elementos que habitualmente se encuentran en cualquier alacena: canela y clavo de olor.
La ciencia detrás de la fragancia
No se trata solo de un aroma agradable para el humano; para el insecto, es una barrera sensorial infranqueable. La efectividad de esta mezcla reside en dos componentes clave:
Al fusionarse, estos ingredientes anulan la capacidad del mosquito para "rastrear" a su objetivo, creando un entorno hostil para su permanencia.
Guía de preparación: El repelente en 20 minutos
Para obtener este concentrado natural no se requiere infraestructura compleja, solo 25 minutos y tres elementos básicos:
Ingredientes necesarios:
Procedimiento paso a paso:
Recomendaciones de uso y aplicación
La versatilidad de este preparado permite utilizarlo en diferentes frentes para maximizar la protección:
Esta alternativa no solo representa un ahorro significativo, sino que reduce la exposición a químicos sintéticos, demostrando que la prevención puede ser sostenible y accesible para todos.
