Vestida de blanco y decidida: novia negocia paso en un bloqueo en El Alto y se vuelve viral

Ni los bloqueos pudieron impedir que diera el “sí, acepto”. Una joven novia se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que se la ve bajando de un taxi para pedir paso en un punto de bloqueo, con el objetivo de llegar a tiempo a su boda.

Los fines de semana suelen concentrar la mayor cantidad de matrimonios programados en iglesias, pero las jornadas de bloqueo han generado retrasos y alteraciones en varias agendas. Este fue el caso de la novia, quien se dirigía a una iglesia en la ciudad de El Alto cuando se encontró con una vía completamente cerrada.

Ante la imposibilidad de continuar el trayecto, la joven, vestida con su traje blanco, descendió del vehículo y se acercó a dialogar con los movilizados para solicitar el paso, ya que no podía llegar caminando hasta el templo.

Al verla lista para uno de los momentos más importantes de su vida, los bloqueadores mostraron comprensión y le permitieron continuar su recorrido, posibilitando que llegara a tiempo a su gran cita en la iglesia.

El video fue ampliamente compartido en redes sociales, donde generó todo tipo de comentarios. Mientras algunos usuarios señalaron que no son los mejores días para casarse debido a los bloqueos, muchos otros destacaron la valentía, determinación y compromiso de la novia, resaltando que el amor pudo más que cualquier obstáculo.

Video:

