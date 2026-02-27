Gobierno y CAF oficializan inversión de $us 65 millones para Tarija

Desde Tarija, el presidente Rodrigo Paz y el titular del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, anunciaron este viernes la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cabeza de Toro, proyecto que contará con una inversión de $us 65 millones y que apunta a resolver de manera estructural el problema de aguas servidas en la capital tarijeña.

“El proyecto ya está financiado con 65 millones de dólares y ahora pasa al Parlamento. Estoy seguro de que nuestros parlamentarios van a lograr su aprobación para que esto sea una realidad inmediata”, afirmó el mandatario durante el acto.

La obra contempla colectores principales, un emisario, una estación de bombeo en el sector Temporal y una planta de tratamiento en Cabeza de Toro, ubicada en el margen izquierdo del Río Guadalquivir. El sistema incorporará tecnología UASB y desinfección ultravioleta para garantizar estándares ambientales adecuados.

“Tarija ha reclamado durante más de 25 años una obra de esta magnitud. No venimos a regalar nada, venimos a responder a un derecho de los tarijeños”, sostuvo Paz, quien además subrayó que se trata de una de las inversiones más importantes en décadas, especialmente en un contexto de austeridad económica.

Por su parte, el Presidente de la CAF destacó que el proyecto es emblemático para el organismo regional.

“Nuestra responsabilidad es cuidar los recursos naturales y ponerlos al servicio del desarrollo sostenible. Con este financiamiento garantizamos progreso para el río Guadalquivir y para las próximas generaciones”, señaló Díaz-Granados.

La PTAR beneficiará directamente a más de 52.000 familias, alrededor de 327.000 habitantes, y permitirá reducir significativamente la contaminación del río, mitigar riesgos sanitarios y mejorar la calidad ambiental de la ciudad.

Asimismo, el Gobierno informó que junto a la CAF se analizan nuevos proyectos estratégicos para el departamento.

“Estamos trabajando en iniciativas como la carretera Hito 94 y la ampliación del sistema de riego de San Jacinto. No es un compromiso cerrado, pero cuando se abre la puerta, normalmente lo conseguimos”, indicó Paz.

Con el acuerdo, el Ejecutivo y la CAF consolidan una agenda de inversión que prioriza saneamiento básico, infraestructura productiva y sostenibilidad ambiental en el sur del país.

