El camino hacia la gran final de la Champions League 2025/26 ha quedado trazado con un sorteo que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

El plato fuerte de esta fase será, sin duda, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City. Este duelo, convertido ya en el gran clásico moderno del fútbol europeo, obligará al conjunto de Carlo Ancelotti a buscar la clasificación en territorio británico, tras definirse que el partido de vuelta se juegue en el Etihad Stadium.

Por su parte, el FC Barcelona de Hansi Flick deberá demostrar su jerarquía ante la intensidad física del Newcastle United, mientras que el Atlético de Madrid de Diego Simeone se medirá al Tottenham Hotspur en una llave que los colchoneros afrontan con optimismo.

El resto de los emparejamientos de octavos de final han quedado configurados de la siguiente manera: el Paris Saint-Germain protagonizará un duelo de alto voltaje contra el Chelsea, y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso medirá sus fuerzas ante el Arsenal de Mikel Arteta.

Finalmente, el sorteo completó el cuadro con enfrentamientos que mantienen la expectativa en todo el continente: el Atalanta desafiará al Bayern Múnich, el Galatasaray buscará la sorpresa ante el Liverpool, y el Bodø/Glimt, la gran revelación noruega de esta edición, se jugará el pase a cuartos contra el Sporting CP.

Los partidos de ida se disputarán los días 10 y 11 de marzo, dejando las definiciones para las revanchas el 17 y 18 del mismo mes.

