¡Atención hinchas! Mbappé en el once inicial de Arbeloa

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, incluyó al francés Kylian Mbappé, que no jugó el último partido de liga de su equipo contra la Real Sociedad por molestias en una rodilla, en el once titular que se enfrentará este martes al Benfica en el Estádio da Luz.



El conjunto blanco sale con Courtouis; Trent, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius y Mbappé.



Por su parte, José Mourinho llega al encuentro con gran parte de los jugadores lesionados ya recuperados, entre ellos el colombiano Richard Ríos, que estará de inicio como suplente para este partido.



Los encarnados sale con Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Aursmes, Barreiro; Rafa Silva, Prestianni, Pavlidis. EFE

Mira la programación en Red Uno Play