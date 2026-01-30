¡Champions! Realizado el sorteo de los Playoffs: ingresa aquí para saber con quién le tocó jugar a tu equipo

La mañana de este viernes se realizó el sorteo de los playoffs de la Champions League en Nyon Suiza, que arrojó duelos apasionantes, como la considerada revancha entre Real Madrid y Benfica de Portugal.

Estos son los duelos programados para el mes de febrero:

Playoffs de Champions League 2025/26

Benfica vs Real Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Galatasaray vs Juventus

Club Brujas vs Atlético de Madrid

Mónaco vs Paris Saint-Germain (PSG)

Qarabag vs Newcastle United

Bodø/Glimt vs Inter de Milán

Los partidos se disputarán a doble partido:

Ida: 17 y 18 de febrero

Vuelta: 24 y 25 de febrero

Mira la programación en Red Uno Play