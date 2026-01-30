¡Champions! Realizado el sorteo de los Playoffs: ingresa aquí para saber con quién le tocó jugar a tu equipo

Ya se conocen los cruces entre equipos europeos para la ronda de repechaje de la Champions League.
30/01/2026 11:15
La mañana de este viernes se realizó el sorteo de los playoffs de la Champions League en Nyon Suiza, que arrojó duelos apasionantes, como la considerada revancha entre Real Madrid y Benfica de Portugal.
Estos son los duelos programados para el mes de febrero:
Playoffs de Champions League 2025/26
Benfica vs Real Madrid
Borussia Dortmund vs Atalanta
Olympiacos vs Bayer Leverkusen
Galatasaray vs Juventus
Club Brujas vs Atlético de Madrid
Mónaco vs Paris Saint-Germain (PSG)
Qarabag vs Newcastle United
Bodø/Glimt vs Inter de Milán
Los partidos se disputarán a doble partido:
Ida: 17 y 18 de febrero
Vuelta: 24 y 25 de febrero
