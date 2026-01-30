TEMAS DE HOY:
Sebastián Vespa Montero Audiencia Cautelar Intento de rapto

¡Champions! Realizado el sorteo de los Playoffs: ingresa aquí para saber con quién le tocó jugar a tu equipo

Ya se conocen los cruces entre equipos europeos para la ronda de repechaje de la Champions League.

Martin Suarez Vargas

30/01/2026 11:15

Gol del arquero ucraniano del Benfica, Anatoliy Trubin en el último minuto ante el Real Madrid. Foto: UEFA Champions League.
Europa.

La mañana de este viernes se realizó el sorteo de los playoffs de la Champions League en Nyon Suiza, que arrojó duelos apasionantes, como la considerada revancha entre Real Madrid y Benfica de Portugal.

Estos son los duelos programados para el mes de febrero:

Playoffs de Champions League 2025/26

  • Benfica vs Real Madrid

  • Borussia Dortmund vs Atalanta

  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen

  • Galatasaray vs Juventus

  • Club Brujas vs Atlético de Madrid

  • Mónaco vs Paris Saint-Germain (PSG)

  • Qarabag vs Newcastle United

  • Bodø/Glimt vs Inter de Milán

Los partidos se disputarán a doble partido:

  • Ida: 17 y 18 de febrero

  • Vuelta: 24 y 25 de febrero

