El candidato Rodrigo Rivera busca rescatar el "sueño paceño" y la identidad de la ciudad

La carrera por la silla municipal de La Paz suma un nuevo perfil que apuesta por el sentimiento regionalista y la transparencia administrativa. Rodrigo Rivera, paceño de 36 años y administrador de empresas, ha presentado su candidatura con el objetivo de devolverle a la sede de Gobierno el prestigio que, según su visión, se ha deteriorado en las últimas décadas.

El candidato, conocido en el ámbito local por su pasión por el fútbol y el básquetbol, busca trasladar la disciplina del deporte a la gestión pública.

El eje central de su proyecto no solo es técnico, sino emocional. Rivera sostiene que la identidad paceña ha sido vulnerada y que es urgente recuperar el orgullo de pertenecer a esta tierra.

"Quiero ser alcalde porque se trata de devolver la identidad, ese sueño robado; esa identidad que antes frotaba el pecho al decir soy colla, soy paceño, soy chukuta, la cual se perdió a lo largo de todos estos años", señala el candidato al explicar su motivación principal.

Su propuesta electoral se aleja de las promesas tradicionales para enfocarse en la rendición de cuentas. Rivera propone un gobierno basado en la verdad, la honestidad y, sobre todo, una fiscalización rigurosa de las administraciones anteriores para recuperar recursos económicos en favor de la ciudadanía.

En cuanto al desarrollo urbano, el candidato plantea tres pilares fundamentales:

Seguridad Ciudadana: Atender un área que considera "olvidada" por las autoridades actuales.

Educación: Fortalecer el sistema educativo municipal como base del desarrollo.

La Paz Verde y Funcional: Transformar la ciudad para que deje de ser "fría" y recupere su calidez y eficiencia operativa.

Para Rivera, el compromiso con la urbe es total, presentándose como una alternativa que combina la preparación profesional con el amor por su ciudad natal.

