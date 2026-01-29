¿Subió o bajó? Así cierra el dólar en el mercado paralelo este 29 de enero

Según datos emitidos la noche de este jueves 29 de enero de 2026, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.00 (BOB) y un precio de compra de 9.03 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación al cierre de la pasada jornada sufrió leves variaciones, y una nueva baja puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 9.06 (BOB), y en las últimas horas bajó mínimamente a 9.00 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 9.08 (BOB) y actualmente también bajó a 9.03 (BOB).

La moneda extranjera, en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas. Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este jueves por la noche una variación, ya que a la compra se registra en 9.03 (BOB) y 9.02 (BOB) para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dado que las restricciones al acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales limitan su disponibilidad.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

