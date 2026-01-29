TEMAS DE HOY:
Robo de celulares Caso maletas Exdiputada Laura Rojas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Del error al éxito: El "caballo triste" que conquista China por un fallo de costura

Este fenómeno viral no fue una estrategia de marketing, sino un simple descuido en la línea de producción.

Ximena Rodriguez

29/01/2026 19:19

Foto: Reuters.
China

Escuchar esta nota

Un curioso error de fabricación ha convertido a un peluche apodado el “caballo triste” en el objeto más deseado de las jugueterías en China. Con una expresión que muchos usuarios describen como de absoluto cansancio, el juguete se volvió viral tras conectar emocionalmente con miles de personas.

La génesis de este fenómeno no fue una estrategia de marketing, sino un simple descuido en la línea de producción. Al respecto, Zhang Huoqing, dueña de la tienda Happy Sister, aclaró que durante la confección “un trabajador cosió la bota al revés por error”.

Ese pequeño fallo técnico derivó en una boca torcida y ojos caídos que dispararon las ventas a pocas semanas del Año Nuevo Chino. Lo que comenzó como una pieza defectuosa es ahora un éxito comercial que demuestra cómo la imperfección puede ser la clave de la viralidad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD