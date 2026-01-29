Del error al éxito: El "caballo triste" que conquista China por un fallo de costura

Un curioso error de fabricación ha convertido a un peluche apodado el “caballo triste” en el objeto más deseado de las jugueterías en China. Con una expresión que muchos usuarios describen como de absoluto cansancio, el juguete se volvió viral tras conectar emocionalmente con miles de personas.

La génesis de este fenómeno no fue una estrategia de marketing, sino un simple descuido en la línea de producción. Al respecto, Zhang Huoqing, dueña de la tienda Happy Sister, aclaró que durante la confección “un trabajador cosió la bota al revés por error”.

Ese pequeño fallo técnico derivó en una boca torcida y ojos caídos que dispararon las ventas a pocas semanas del Año Nuevo Chino. Lo que comenzó como una pieza defectuosa es ahora un éxito comercial que demuestra cómo la imperfección puede ser la clave de la viralidad.

