¡Héroes sin capa! Bomberos rescatan a un perrito que luchaba por su vida en aguas congeladas

El dramático rescate ocurrió durante una intensa tormenta invernal en Estados Unidos. El can se aferraba desesperadamente al hielo para no hundirse hasta que los efectivos lograron ponerlo a salvo.

Jhovana Cahuasa

28/01/2026 8:30

Bomberos rescatan a perrito que lucha por su vida en aguas congeladas. Imagen captura de video
Estados Unidos

En medio de las gélidas temperaturas que azotan a los Estados Unidos, un video se hizo viral tras captar el momento exacto en el que un equipo de bomberos arriesgó todo para salvar a un perro de una muerte segura.

El animal había caído accidentalmente a un lago cuyas aguas se encontraban a temperaturas bajo cero, quedando atrapado.

Las imágenes, muestran la desesperación del perrito, quien se aferraba con sus patas delanteras a una placa de hielo para evitar ser succionado por la corriente helada. Ante la mirada atenta de los vecinos, los bomberos desplegaron una balsa de rescate y, maniobrando con precisión sobre la superficie inestable, lograron acercarse lo suficiente para sujetar al can y subirlo a bordo, poniéndolo fuera de peligro.

Tras el exitoso operativo, los rescatistas brindaron calor y atención inmediata al animalito, quien afortunadamente salió ileso del incidente. La valentía del equipo no pasó desapercibida en las redes sociales, donde miles de usuarios han elogiado y aplaudido el compromiso de estos "héroes sin capa".

 

 

