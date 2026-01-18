¿Compradora compulsiva o mamá precavida? El video viral de Gabriela Zegarra que encendió las redes

Lo que comenzó como una broma entre colegas terminó convirtiéndose en un fenómeno viral de identificación femenina. Durante una reciente emisión del programa 'Sabores Bolivianos', la conductora Gabriela Zegarra se convirtió en el centro de atención, no por una receta, sino por su reacción inmediata tras una entrevista.

Después de concluida la entrevista, Zegarra decidió comprar parte de los productos que el invitado fue a promocionar. Sus compañeros de set, entre risas, no tardaron en apodarla y nombrarla "compradora compulsiva", capturando el momento en video.

Sin embargo, lo que para los conductores fue un arranque de "shopping", para los internautas en las redes sociales fue un acto de pura gestión familiar.

El video acumuló rápidamente masivos comentarios de usuarios que salieron en defensa de Zegarra, argumentando que su acción no responde a un impulso irracional, sino a la mentalidad de una madre que aprovecha cada oportunidad para abastecer su hogar y pensar en sus hijos.

“Tranquilamente podría ser yo”, comentaron las seguidoras del programa.

“No es compradora compulsiva ... ES MAMÁ”.

“En comprar nos representa primero se piensa en los hijos y siempre llevamos de más para que no falte eso Gabriela enseña”

Lejos del humor, Gabriela ha logrado una conexión con el público, demostrando que, detrás de las cámaras, comparte las mismas prioridades de muchas mujeres que siempre están al pendiente de su hogar.

