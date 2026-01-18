TEMAS DE HOY:
caro harina de Emapa Evo Morales Narcotráfico

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Conozca cómo estará el clima este domingo 18 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Senamhi, el clima en las ciudades capitales de Bolivia será inestable; se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias ciudades tras el ingreso de un frente frío.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 6:52

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este domingo 18 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos parcialmente nublados en la mañana, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 6 °C y 16 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 5 °C y máxima de 14 °C, además de lluvias durante la mañana y tormentas eléctricas por la tarde.

 

 

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (6 °C a 22 °C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día, tormentas por la tarde y lluvias nocturnas, con temperaturas entre 6 °C y 18 °C.

Cochabamba tendrá cielos nubosos con lluvias durante el día. La temperatura oscilará entre 13 °C y 26 °C. En Sucre, se pronostican cielos nubosos durante todo el día, con una mínima de 12 °C y máxima de 25 °C.

Tarija presentará una mañana despejada, pero con lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 14 °C a 26 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias desde la mañana y hasta la tarde, con temperaturas entre 23 °C y 32 °C. En Trinidad, el día será mayormente nublado. La temperatura irá de 23 °C a 32 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día completamente nublado. La mínima será de 23 °C y la máxima de 33 °C.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD