Conozca cómo estará el clima este domingo 18 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este domingo 18 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos parcialmente nublados en la mañana, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde, con temperaturas entre 6 °C y 16 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 5 °C y máxima de 14 °C, además de lluvias durante la mañana y tormentas eléctricas por la tarde.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo parcialmente nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (6 °C a 22 °C). En Potosí, se esperan cielos nublados durante el día, tormentas por la tarde y lluvias nocturnas, con temperaturas entre 6 °C y 18 °C.

Cochabamba tendrá cielos nubosos con lluvias durante el día. La temperatura oscilará entre 13 °C y 26 °C. En Sucre, se pronostican cielos nubosos durante todo el día, con una mínima de 12 °C y máxima de 25 °C.

Tarija presentará una mañana despejada, pero con lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 14 °C a 26 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias desde la mañana y hasta la tarde, con temperaturas entre 23 °C y 32 °C. En Trinidad, el día será mayormente nublado. La temperatura irá de 23 °C a 32 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera un día completamente nublado. La mínima será de 23 °C y la máxima de 33 °C.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

