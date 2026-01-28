Lluvias y tormentas en varias ciudades: conozca cómo estará el clima este miércoles

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este miércoles 28 de enero un clima inestable, con presencia de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Occidente

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados y lluvias por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 8 °C y 23 °C.

En El Alto, el comportamiento será similar, con una mínima de 4 °C y máxima de 17 °C, y lluvias y previstas por la tarde.

Oruro amanecerá con cielo nuboso y registrará precipitaciones por la tarde, con temperaturas entre 5 °C y 19 °C.

En Potosí, se esperan lluvias y tormentas eléctricas durante gran parte del día, con registros térmicos similares, entre 4 °C y 18 °C.

Valles y sur

En Cochabamba, el pronóstico indica nubosidad persistente y lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, lluvias esporádicas por la noche, con temperaturas entre 11 °C y 25 °C.

Sucre tendrá cielos cubiertos durante la jornada, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y valores que irán de 10 °C a 21 °C.

En Tarija, se anticipa un día mayormente nuboso, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, y temperaturas que oscilarán entre 15 °C y 24 °C.

Norte y oriente

En Cobija, el Senamhi prevé lluvias por la mañana y tormentas eléctricas, con temperaturas entre 23 °C y 32 °C.

Trinidad presentará cielos parcialmente nublados, y tormentas eléctricas por la tarde, con una mínima de 24 °C y una máxima de 32 °C.

Por su parte, Santa Cruz iniciará el día con nubosidad parcial, con una leve mejoría en el transcurso de la jornada, lluvias por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 33 °C.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

