Lluvias y tormentas en varias ciudades: conozca cómo estará el clima este miércoles

El Senamhi pronosticó cielos nubosos, precipitaciones y tormentas eléctricas en distintas regiones del país este miércoles 28 de enero.
28/01/2026 6:46
Escuchar esta nota
Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este miércoles 28 de enero un clima inestable, con presencia de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Occidente
En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados y lluvias por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 8 °C y 23 °C.
En El Alto, el comportamiento será similar, con una mínima de 4 °C y máxima de 17 °C, y lluvias y previstas por la tarde.
Oruro amanecerá con cielo nuboso y registrará precipitaciones por la tarde, con temperaturas entre 5 °C y 19 °C.
En Potosí, se esperan lluvias y tormentas eléctricas durante gran parte del día, con registros térmicos similares, entre 4 °C y 18 °C.
Valles y sur
En Cochabamba, el pronóstico indica nubosidad persistente y lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, lluvias esporádicas por la noche, con temperaturas entre 11 °C y 25 °C.
Sucre tendrá cielos cubiertos durante la jornada, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y valores que irán de 10 °C a 21 °C.
En Tarija, se anticipa un día mayormente nuboso, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, y temperaturas que oscilarán entre 15 °C y 24 °C.
Norte y oriente
En Cobija, el Senamhi prevé lluvias por la mañana y tormentas eléctricas, con temperaturas entre 23 °C y 32 °C.
Trinidad presentará cielos parcialmente nublados, y tormentas eléctricas por la tarde, con una mínima de 24 °C y una máxima de 32 °C.
Por su parte, Santa Cruz iniciará el día con nubosidad parcial, con una leve mejoría en el transcurso de la jornada, lluvias por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 33 °C.
El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00