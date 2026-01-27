¿Cobras el Bono PEPE? Ya está disponible la verificación por QR

El Gobierno nacional oficializó el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) como una medida de apoyo económico destinada a fortalecer los ingresos de los hogares bolivianos frente a los gastos cotidianos.

El beneficio, que contempla un pago de Bs 450, puede cobrarse tanto de forma digital como presencial, aunque no todos los ciudadanos están automáticamente habilitados, por lo que la verificación previa es obligatoria.

Cómo saber si estás habilitado

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, bajo supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, habilitó un sistema de consulta para evitar filas y desplazamientos innecesarios.

Para verificar si corresponde el cobro, solo se requieren dos datos personales:

Número de Cédula de Identidad

Fecha de nacimiento

Con esta información, el sistema confirma de manera inmediata si la persona es beneficiaria y si el pago ya está disponible.

El proceso de consulta digital

Para facilitar el acceso, la institución ha habilitado un código QR oficial (presente en sus plataformas informativas) que redirige directamente al portal de consulta. Una vez dentro, el usuario debe ingresar los datos mencionados para confirmar de inmediato si es beneficiario y si el pago ya se encuentra disponible para su retiro.

Es importante destacar que este proceso cuenta con la fiscalización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), lo que garantiza que el manejo de los recursos y la información de los usuarios sea transparente y seguro. Se recomienda a la población utilizar únicamente los canales oficiales, como el sitio web www.gestora.bo, para evitar posibles estafas o desinformación.

Mira la programación en Red Uno Play