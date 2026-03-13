¿Está Sebastián Marset en Bolivia? Despliegan operativo policial en Santa Cruz

La Policía desplegó desde la madrugada de este viernes 13 de marzo un amplio operativo en distintos puntos de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de ubicar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset o a personas vinculadas a su entorno.

El movimiento policial fue reportado en zonas como Las Palmas, el mercado Abasto, el tercer anillo y la avenida Piraí, donde se observó presencia de patrullas, calles acordonadas y agentes realizando controles y allanamientos.

De acuerdo con reportes preliminares, efectivos policiales ingresaron a un domicilio en la zona de Las Palmas, mientras otras unidades permanecen desplegadas en calles cercanas para resguardar el área.

Durante la intervención, varias vías fueron cerradas al tránsito mientras los agentes realizaban el operativo. El fuerte contingente incluye unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre los resultados del operativo ni sobre la posible presencia de Marset en el lugar.

Búsqueda internacional

Sebastián Marset es considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región. En 2023 logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz, donde residía en una vivienda de alto valor.

Tras su fuga, la justicia boliviana abrió procesos por narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas, mientras que Interpol emitió una notificación roja para su captura.

El uruguayo también es requerido por autoridades de Paraguay, Brasil y Estados Unidos, en investigaciones vinculadas a redes internacionales de tráfico de drogas.

El operativo continúa en desarrollo y se espera que la Policía brinde un informe oficial en las próximas horas sobre las acciones realizadas en la capital cruceña.

